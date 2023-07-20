Убежище для дезертиров: россиянам, отказавшимся воевать в Украине, предоставят защиту во Франции

Во Франции приняли постановление, согласно которому граждане РФ, отказавшиеся участвовать в полномасштабном вторжении России в Украину, могут претендовать на статус беженца.

Related video

Франция готова предоставить политическое убежище россиянам, отказавшимся воевать в Украине или дезертировавшим с фронта. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Национального суда по вопросам убежища (CNDA).

Согласно Европейскому законодательству, статус беженца предоставляют в том случае, если человеку грозит судебное преследование или санкции за отказ от прохождения военной службы в случае конфликта, где могут быть совершены военные преступления.

Суд Европейского Союза постановил, что законодательство распространяется на участие россиян в полномасштабном вторжении РФ в Украину, так как прохождение службы в ВС РФ уже подразумевает совершение военных преступлений.

"Отказ от несения военной службы должен быть для лица, ходатайствующего о предоставлении статуса беженца, единственным способом избежать участия в предполагаемых военных преступлениях. И существует сильная презумпция того, что отказ от выполнения воинских обязанностей связан с причиной преследования, оправдывающей признание статуса беженца" — сообщили в Национальном суде по вопросам убежища.

Потому было принято решение предоставить статус беженца россиянам, отказывающимся подчиниться декрету властей о мобилизации в рамках войны в Украине.

При этом в суде отмечают, что заявитель должен предоставить все соответствующие документы, которые подтверждают, что он действительно подлежит воинской повинности в контексте частичной мобилизации или принудительного призыва.

"Одного членства в резерве недостаточно, чтобы продемонстрировать, что гражданин России действительно может быть вовлечен в прямое или косвенное участие в совершении военных преступлений" — говорится в заявлении.

Ранее более 60 российских и международных организаций обратились к Еврокомиссии и Европарламенту с просьбой предоставлять убежище и защиту россиянам, которые отказались участвовать в полномасштабном военном вторжении РФ в Украину.

Фокус рассказывал 19 июля, что на Запорожском направлении в плен к ВСУ сдаются целые штурмовые группы россиян численностью до взвода.