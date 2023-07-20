Притулок для дезертирів: росіянам, які відмовилися воювати в Україні, нададуть захист у Франції

У Франції ухвалили постанову, згідно з якою громадяни РФ, які відмовилися брати участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну, можуть претендувати на статус біженця.

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Франція готова надати політичний притулок росіянам, які відмовилися воювати в Україні або дезертирували з фронту. Відповідну постанову опублікували на сайті Національного суду з питань притулку (CNDA).

Згідно з Європейським законодавством, статус біженця надають у тому разі, якщо людині загрожує судове переслідування або санкції за відмову від проходження військової служби в разі конфлікту, де можуть бути скоєні військові злочини.

Суд Європейського Союзу постановив, що законодавство поширюється на участь росіян у повномасштабному вторгненні РФ в Україну, оскільки проходження служби у ЗС РФ уже передбачає вчинення військових злочинів.

"Відмова від несення військової служби має бути для особи, яка клопоче про надання статусу біженця, єдиним способом уникнути участі в передбачуваних військових злочинах. І існує сильна презумпція того, що відмова від виконання військових обов'язків пов'язана з причиною переслідування, яка виправдовує визнання статусу біженця", — повідомили в Національному суді з питань притулку.

Тому було ухвалено рішення надати статус біженця росіянам, які відмовляються підкоритися декрету влади про мобілізацію в рамках війни в Україні.

При цьому в суді наголошують, що заявник має надати всі відповідні документи, які підтверджують, що він справді підлягає військовій повинності в контексті часткової мобілізації або примусового призову.

"Одного членства в резерві недостатньо, щоб продемонструвати, що громадянин Росії справді може бути залучений до прямої або непрямої участі у скоєнні воєнних злочинів", — ідеться в заяві.

Раніше понад 60 російських і міжнародних організацій звернулися до Єврокомісії та Європарламенту з проханням надавати притулок і захист росіянам, які відмовилися брати участь у повномасштабному військовому вторгненні РФ в Україну.

Фокус розповідав 19 липня, що на Запорізькому напрямку в полон до ЗСУ здаються цілі штурмові групи росіян чисельністю до взводу.