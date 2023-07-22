Главная проблема: Путин верит, что переживет Украину, но его нужно убедить в обратном, — Блинкен

По словам представителя Белого дома, если произойдут изменения в голове у Путина, то Россия, возможно, изменит свою позицию.

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Президент РФ Владимир Путин верит в то, что сможет пережить Украину и ее союзников. В этом заключается фундаментальная проблема войны. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время Форума безопасности в Аспене.

По его словам, необходимо убедить главу Кремля в том, что Украина на самом деле никуда не денется и у нее всегда будет оружием, которым она сможет защищаться.

Блинкен заявил, что странам-партнерам нужно продолжать поддерживать Украину. В первую очередь, страны G7. Кроме того, члены НАТО в Вильнюсе выразили готовность давать Украине оружие в долгосрочной перспективе, а также взяли обязательства помочь стране развить обороноспособность. Таким образом можно будет отбить у РФ желание начать новую агрессию.

"Это посылает очень мощное послание Владимиру Путину, что мы никуда не уйдем. Украина никуда не денется и будет иметь средства для защиты", – отметил Блинкен.

По его словам, если произойдут изменения в голове у Путина, то Россия, возможно, изменит свою позицию.

"Сейчас мы этого не видим", – добавил Блинкен.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Зеленский и Байден обсуждают поставки ракет ATACMS Украине. Кроме того, Штаты ведут с Украиной консультации по поводу того, когда стоит привлечь основные силы во время контрнаступления ВСУ.

Кроме того, на этом же форуме Зеленский заявил, что Крымский мост должен быть "нейтрализован". Как отметил украинский лидер, россияне соорудили Керченский мост незаконно, поэтому для Киева он является "враждебным объектом".