Головна проблема: Путін вірить, що переживе Україну, але його потрібно переконати в зворотному, — Блінкен

За словами представника Білого дому, якщо відбудуться зміни в голові у Путіна, то Росія, можливо, змінить свою позицію.

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Президент РФ Володимир Путін вірить у те, що зможе пережити Україну та її союзників. У цьому полягає фундаментальна проблема війни. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час Форуму безпеки в Аспені.

За його словами, необхідно переконати главу Кремля в тому, що Україна насправді нікуди не дінеться і в неї завжди буде зброя, якою вона зможе захищатися.

Блінкен заявив, що країнам-партнерам потрібно продовжувати підтримувати Україну. Насамперед країни G7. Крім того, члени НАТО у Вільнюсі висловили готовність давати Україні зброю в довгостроковій перспективі, а також взяли зобов'язання допомогти країні розвинути обороноздатність. Таким чином можна буде відбити у РФ бажання почати нову агресію.

"Це посилає дуже потужне послання Володимиру Путіну, що ми нікуди не підемо. Україна нікуди не дінеться і матиме засоби для захисту", — зазначив Блінкен.

За його словами, якщо відбудуться зміни в голові у Путіна, то Росія, можливо, змінить свою позицію.

"Зараз ми цього не бачимо", — додав Блінкен.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Зеленський і Байден обговорюють постачання ракет ATACMS Україні. Крім того, Штати ведуть з Україною консультації з приводу того, коли варто залучити основні сили під час контрнаступу ЗСУ.

Крім того, на цьому ж форумі Зеленський заявив, що Кримський міст має бути "нейтралізований". Як зазначив український лідер, росіяни спорудили Керченський міст незаконно, тому для Києва він є "ворожим об'єктом".