Паузу заполнили "Шахедами": РФ ночью атаковала центральные регионы Украины, — Гуменюк

Противник направил разведывательные БПЛА для сбора информации по припортовой инфраструктуре. Все дроны были уничтожены Силами обороны.

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В ночь на 22 июля Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе "Shahed-136". Беспилотники были направлены в центральные регионы Украины, в частности, под ударом были Кировоградская, Днепропетровская, а также Николаевская области. Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, Россия активизировала применение разведывательных дронов — это говорит о том, что противник взял паузу для сбора информации. Однако на южном направлении эта пауза была заполнена беспилотниками "Шахедами".

"Силы обороны отработали по трем БПЛА, которые были направлены через Николаевщину в центр Украины, и три дрона были уничтожены, а еще два сбили над Днепропетровской областью", — сообщила Гуменюк.

Спикер отметила, что противник с помощью таких дронов также собирает информацию относительно припортовой инфраструктуры, потому что их активность наблюдается со стороны Черного моря в направлении побережья.

Атаку вражеских беспилотников подтвердил и руководитель Криворожской МВА Александр Вилкул.

"Ночью оккупанты атаковали область беспилотником, но силами Воздушного командования "Восток" этот БПЛА был уничтожен", — написал он в Telegram.

Удар по Кировоградской области подтвердил и руководитель местной ОВА Андрей Райкович. По его словам ночью работали системы ПВО

"Сегодня ночью российский агрессор вновь атаковал Кировоградщину дронами. Работала ПВО. Предварительно — без погибших и травмированных и разрушений гражданских зданий", — сообщил чиновник.

Ранее сообщалось, что по мнению военнослужащий ВСУ Евгения Карася, украинские войска к концу текущего года могут "перерезать" России сухопутный коридор в Крым. В эфире телеканала "Киев24" он сказал, что "скоро будут еще хорошие новости".