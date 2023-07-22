"Не нужно нас пугать": Наев раскрыл реальную цель размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Сергей Наев заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" переместились на территорию Беларуси с целью запугивания и психологического давления на население Украины.

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Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что мероприятия, к которым присоединяются наемники ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси, проводятся с целью психологического давления на население Украины. Об этом информирует командование Объединенных Сил ВСУ в Telegram.

"Для запугивания. Но нас не нужно пугать, потому что мы знаем, чем нужно заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на киевском направлении в Чернобыльской зоне", — подчеркнул Наев.

По его словам, украинские военные с целью предотвращения действий врага в последнюю неделю произвели ряд мероприятий. В частности, они разрушили пять участков дорог, ведущих к государственной границе с Беларусью, а также заложили более 2,5 тысяч противотанковых мин и образовали более 60 лесных завалов, которые заминированы.

Напомним, 21 июля в ISW сообщили, что в Беларуси хотят построить новую базу для ЧВК "Вагнер" в 2 километрах от территории Украины.

20 июля в Беларуси начались учения белорусского спецназа с боевиками ЧВК "Вагнер".