"Зло проиграет": Зеленский пообещал отомстить РФ за ночной обстрел Одессы (фото)

Президент убежден, что "российскому злу" нет никакого оправдания. По его мнению, агрессор обречен на поражение.

Related video

Российские войска получат ответ от Украины за обстрел Одессы ночью на 23 июля. Об этом заявил в соцсетях президент Владимир Зеленский.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как и всегда, это зло проиграет", — подчеркнул он.

Украинский лидер пообещал "ответ российским террористам" за ночной обстрел южного региона. По его словам, враг "почувствует" возмездие за атаку.

"Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями — с Одессой. Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого надо победить российское зло", — отметил Зеленский.

Он сообщил, что всем пострадавшим в результате "очередной террористической атаки" оказывают необходимую помощь. Также президент поделился снимками последствий ночного обстрела.

Напомним, ночью 23 июля ВС РФ осуществили массированный ракетный обстрел Одессы. По данным Нацполиции, в результате атаки погиб по меньшей мере один человек, 22 человека — ранены. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что враг выпустил 19 ракет, 9 из которых удалось уничтожить силам ПВО.

Недавно, 21 июля, российские захватчики атаковали Одессу посреди дня. В городе прогремели громкие взрывы, а жителей призвали находиться в укрытиях. В Воздушных силах ВСУ сообщали о запуске врагом ракет "Оникс".