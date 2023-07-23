Вслед за пропагандистами: у Шойгу обвинили ВСУ в разрушении Одессы во время ночного обстрела

В российском Министерстве обороны заявили, что ВС РФ ориентировались на точные данные и били по объектам, якобы находившимся на безопасном расстоянии от культурного и исторического наследия Одессы.

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Вслед за российскими пропагандистами Минобороны РФ обвинило ВСУ в разрушении Спасо-Приображенского собора, пострадавшего в результате ночных обстрелов Одессы, и заявили, что российские военные целились в объекты, где Киев совместно с иностранными наемниками якобы готовил "террористические акты" против России. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса. На пораженных объектах находились иностранные наемники", — заявили в Минобороны РФ.

В российском ведомстве добавили, что информация о разрушении Спасо-Преображенского собора в городе Одесса в результате применения ВС РФ высокоточного оружия "не соответствует действительности".

"Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля т.г. объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса", — сообщили в российском ведомстве.

Ночная ракетная атака ВС РФ, как заявили в российском Министерстве обороны, осуществлялась на основе "тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации", которая исключала поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.

Наиболее вероятной причиной разрушения храма, по мнению представителей российского военного ведомства, стало падение украинской зенитной управляемой ракеты.

Фокус писал 23 июля, что российские пропагандисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьев, как и ожидалось, обвинили ВСУ в разрушении культурных памятников Одессу, которые пострадали в результате ночного обстрела города со стороны ВС РФ.

Фокус также подробно писал о том, что известно о ночной ракетной атаке Одессы 23 июля, в ходе которой был разрушен Спасо-Преображенский собор, а также пострадали Дом Ученых и бульвар Жванецкого. ВС РФ выпустили по направлению областного центра 19 ракет разных видов. Пострадали как минимум 22 человека. Один человек погиб.