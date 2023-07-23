Слідом за пропагандистами: у Шойгу звинуватили ЗСУ в руйнуванні Одеси під час нічного обстрілу

У російському Міністерстві оборони заявили, що ЗС РФ орієнтувалися на точні дані і били по об'єктах, які нібито перебували на безпечній відстані від культурної та історичної спадщини Одеси.

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Слідом за російськими пропагандистами Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в руйнуванні Спасо-Приображенського собору, що постраждав унаслідок нічних обстрілів Одеси, і заявило, що російські військові цілилися в об'єкти, де Київ спільно з іноземними найманцями нібито готував "терористичні акти" проти Росії. Про це повідомили в Telegram-каналі відомства.

"Сьогодні вночі Збройні Сили Російської Федерації завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності морського і повітряного базування по об'єктах, де готувалися терористичні акти проти Російської Федерації із застосуванням безекіпажних катерів, а також місцях їх виготовлення в районі міста Одеса. На уражених об'єктах перебували іноземні найманці", — заявили в Міноборони РФ.

У російському відомстві додали, що інформація про руйнування Спасо-Преображенського собору в місті Одеса внаслідок застосування ЗС РФ високоточної зброї "не відповідає дійсності".

"Усі призначені для ураження і знищені вночі 23 липня п.р. об'єкти, де київським режимом спільно з іноземними фахівцями готувалися терористичні акти проти Російської Федерації, розташовувалися на безпечній дистанції від храмового комплексу", — повідомили в російському відомстві.

Нічна ракетна атака ЗС РФ, як заявили в російському Міністерстві оборони, здійснювалася на основі "ретельно перевіреної та підтвердженої за кількома каналами інформації", яка виключала ураження цивільних об'єктів, де перебуває мирне населення, а також об'єктів культурної та історичної спадщини.

Найімовірнішою причиною руйнування храму, на думку представників російського військового відомства, стало падіння української зенітної керованої ракети.

Фокус писав 23 липня, що російські пропагандисти Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов, як і очікувалося, звинуватили ЗСУ в руйнуванні культурних пам'яток Одеси, які постраждали внаслідок нічного обстрілу міста з боку ЗС РФ.

Фокус також докладно писав про те, що відомо про нічну ракетну атаку Одеси 23 липня, під час якої було зруйновано Спасо-Преображенський собор, а також постраждали Будинок Вчених і бульвар Жванецького. ЗС РФ випустили у напрямку обласного центру 19 ракет різних видів. Постраждали щонайменше 22 людини. Одна людина загинула.