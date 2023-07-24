Атака БПЛА на Москву: взрыв прогремел возле офиса кибервойск ГРУ, — расследователи (фото)

Как отмечают в Bellingcat, в офисе кибервойск разведки РФ расположена штаб-квартира группировки хакеров FancyBear, в отношении которой Евросоюзом введены санкции.

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При атаке беспилотников на Москву пострадало здание Минобороны. Рядом с ним находится штаб киберопераций ГРУ. Об этом сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в Twitter.

Здание Министерства обороны России пострадало во атаки беспилотников на Москву. По данным расследователя Христо Грозева, в соседнем с пострадавшим зданием находится штаб киберопераций Главного разведывательного управления.

Согласно информации, опубликованной в интернете в виде видео и фотографий, на Комсомольском проспекте замечены повреждения зданий №17 и №18. Первый из них является жилым домом с магазинами на первом этаже, в то время как второй является частью комплекса зданий, принадлежащих Министерству обороны РФ. По данным онлайн-справочников, в здании №18 располагается Центральный военный оркестр министерства. Кроме того, в соседних зданиях на Комсомольском проспекте №20 и №22 находятся Военный университет им. князя Александра Невского Министерства обороны, а также 9-й Лечебно-диагностический центр МО.

Столкновение беспилотников привело к падению обломков вблизи этих объектов. Отмечается, что Национальный центр управления обороной, расположенный на Фрунзенской набережной, находится всего в 500 метрах от места происшествия.

Расследователь Христо Грозев у себя в твитере уточняет, что в здании на Комсомольском проспекте, 20 располагается штаб киберопераций ГРУ, откуда действует в частности группировка FancyBear. Из-за ее атак на Бундестаг и Ангелу Меркель Евросоюз ввел санкции против 85-го Главного центра специальной службы ГРУ.

Бывший советник Совета национальной безопасности Грузии, аналитик Георгий Ревишвили здание на Комсомольском Проспекте, 20 также называет офисом киберуправления ГРУ.

Что известно об атаке беспилотников на Москву 24 июля

В ночь на понедельник, 24 июля, в Москве прозвучали взрывы. Дроны атаковали здание рядом с Министерством обороны РФ и бизнес-центр.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, удар беспилотниками по двум нежилым зданиям произошел около четырех часов утра, серьезных разрушений и пострадавших нет. Агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточнило, что один из беспилотников попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева (на верхнем этаже выбиты стекла), осколки другого дрона обнаружены на Комсомольском проспекте, 17.

Минобороны РФ сообщило о "пресечении попытки киевского режима осуществить террористическую атаку" благодаря средствам радиоэлектронной борьбы, которые подавили два украинских беспилотника при попытке атаковать объекты Москвы.