"Существенный удар": в ГУР объяснили, чем опасно повреждение Крымского моста для РФ
По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, удар по мосту через Керченский пролив препятствует линиям поставок российских оккупационных войск.
Крымский мост имеет огромное значение для Москвы, и его повреждение нанесет существенный удар по вражеским интересам. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ГУР.
"Крымский мост – это стратегический объект, который обеспечивал российскую группировку войск сначала в Крыму, а сегодня обеспечивает всю южную группировку войск, которая находится и на полуострове, и на наших временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей", — пояснил Скибицкий.
По словам Вадима Скибицкого, недавнее поражение Крымского моста является "существенным ударом по России", так как оно препятствует линиям поставок российских оккупационных войск.
"Мост – это сложное сооружение, но возможность наносить (по мосту – ред.) удары и препятствовать, прежде всего, логистическому военному обеспечению российских войск на нашей территории есть", — отметил представитель ГУР МО Украины.
Взрывы на Крымском мосту: что известно
В ночь на 17 июля на территории Крымского полуострова, рядом с мостом прозвучали мощные взрывы, в результате которых были заметны серьезные повреждения. После этого появилась информация о двух жертвах — супружеская пара из Белгородской области, которая ехала отдыхать на оккупированную территорию. Их 14-летняя дочь получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.
18 июля при этом сообщалось, что российская элита в лице чиновников и олигархов достаточно спокойно восприняла эту новость, ведь считают это очевидным фактом.
Также в РФ эксперты оценили стоимость ремонта Крымского моста после атаки. По предварительным прогнозам, на восстановление одного из поврежденных пролетов необходимо 300 миллионов рублей (более 3 миллионов долларов), то есть всего на ремонт необходимо 600 миллионов рублей (более 6 миллионов долларов).