"Существенный удар": в ГУР объяснили, чем опасно повреждение Крымского моста для РФ

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, удар по мосту через Керченский пролив препятствует линиям поставок российских оккупационных войск.

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Крымский мост имеет огромное значение для Москвы, и его повреждение нанесет существенный удар по вражеским интересам. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ГУР.

"Крымский мост – это стратегический объект, который обеспечивал российскую группировку войск сначала в Крыму, а сегодня обеспечивает всю южную группировку войск, которая находится и на полуострове, и на наших временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей", — пояснил Скибицкий.

По словам Вадима Скибицкого, недавнее поражение Крымского моста является "существенным ударом по России", так как оно препятствует линиям поставок российских оккупационных войск.

"Мост – это сложное сооружение, но возможность наносить (по мосту – ред.) удары и препятствовать, прежде всего, логистическому военному обеспечению российских войск на нашей территории есть", — отметил представитель ГУР МО Украины.

Взрывы на Крымском мосту: что известно

В ночь на 17 июля на территории Крымского полуострова, рядом с мостом прозвучали мощные взрывы, в результате которых были заметны серьезные повреждения. После этого появилась информация о двух жертвах — супружеская пара из Белгородской области, которая ехала отдыхать на оккупированную территорию. Их 14-летняя дочь получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.

18 июля при этом сообщалось, что российская элита в лице чиновников и олигархов достаточно спокойно восприняла эту новость, ведь считают это очевидным фактом.

Также в РФ эксперты оценили стоимость ремонта Крымского моста после атаки. По предварительным прогнозам, на восстановление одного из поврежденных пролетов необходимо 300 миллионов рублей (более 3 миллионов долларов), то есть всего на ремонт необходимо 600 миллионов рублей (более 6 миллионов долларов).