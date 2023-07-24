"Суттєвий удар": у ГУР пояснили, чим небезпечне пошкодження Кримського мосту для РФ

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, удар по мосту через Керченську протоку перешкоджає лініям постачання російських окупаційних військ.

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Кримський міст має величезне значення для Москви, і його пошкодження завдасть істотного удару по ворожих інтересах. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає прес-служба ГУР.

"Кримський міст — це стратегічний об'єкт, який забезпечував російське угруповання військ спочатку в Криму, а сьогодні забезпечує все південне угруповання військ, яке перебуває і на півострові, і на наших тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей", — пояснив Скібіцький.

За словами Вадима Скібіцького, нещодавня поразка Кримського мосту є "суттєвим ударом по Росії", оскільки він перешкоджає лініям постачання російських окупаційних військ.

"Міст — це складна споруда, але можливість наносити (по мосту — ред.) удари і перешкоджати, насамперед, логістичному військовому забезпеченню російських військ на нашій території є", — зазначив представник ГУР МО України.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

У ніч на 17 липня на території Кримського півострова, поруч із мостом пролунали потужні вибухи, внаслідок яких були помітні серйозні пошкодження. Після цього з'явилася інформація про двох жертв — подружня пара з Бєлгородської області, яка їхала відпочивати на окуповану територію. Їхня 14-річна донька дістала черепно-мозкову травму і була госпіталізована.

18 липня при цьому повідомлялося, що російська еліта в особі чиновників та олігархів досить спокійно сприйняла цю новину, адже вважають це очевидним фактом.

Також у РФ експерти оцінили вартість ремонту Кримського мосту після атаки. За попередніми прогнозами, на відновлення одного з пошкоджених прольотів необхідно 300 мільйонів рублів (понад 3 мільйони доларів), тобто загалом на ремонт необхідно 600 мільйонів рублів (понад 6 мільйонів доларів).