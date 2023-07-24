Ремонт украинских Leopard: Германия смогла договориться с Польшей

Ранее стороны спорили относительно стоимости техобслуживания одного танка. Поляки просили за осмотр одного Leopard 2A4 100 тысяч евро.

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Германия смогла прийти к согласию с Варшавой по ремонту танков Leopard 2A4 в Польше. Об этом сообщает Укринформ из Берлина.

Во время брифинга представитель Минобороны Германии Митко Мюллер заявил, что танки все же будут ремонтировать в Польше. Переговоры с польскими коллегами завершились успешно. Однако деталей относительно пропускной способности и стоимости ремонта он называть не стал.

В Польше еще 22 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на заводе Bumar-Labedy уже начали ремонтировать танки Leopard 2A4.

Между странами были споры относительно стоимости ремонта танков. Польская сторона требовала за техосмотр одного Leopard 100 тысяч евро. Германия считает, что такой ценник значительно завышен, поэтому была информация, что Берлин может выйти из совместного проекта.

Leopard 2A5 и Leopard 2A6 будут ремонтировать на немецких предприятиях. Но не исключено, что в дальнейшем их будут восстанавливать не только в Германии, но и в Литве. Фокус разбирался, где могут ремонтировать немецкие танки в украинской армии.

Напомним, 19 июля Минобороны Испании сообщило об отправке Украине дополнительных 4 танков Leopard 2A4.

12 июля СМИ писали, что Польша и Германия не сошлись в цене ремонта "Леопардов".