Испания отправит ВСУ отремонтированные 4 танка Leopard 2A4 на следующей неделе, — Минобороны

В Минобороны Испании ранее заявили, что будут помогать Украине, сколько нужно. ВСУ уже получали 6 машин 2А4.

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Министерство обороны Испании анонсировало поставку Украине дополнительной партии танков Leopard 2A4. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках военной помощи Испания усиливает военную помощь Украине. 18 июля ВСУ отправили военный госпиталь. Он будет оборудован отделением неотложной хирургии, стерилизационным оборудованием, лабораторией и увеличенным количеством коек. Однако кроме этого Испания отправит украинской армии дополнительную партию бронетехники:

10 БТРов M113;

4 танка Leopard 2A4;

бронированные внедорожники;

легкие грузовики;

машины скорой помощи.

Также в оборонном ведомстве заявили, что до конца лета они будут поставлять Украине легкое вооружение и крупнокалиберные боеприпасы. Известно, что на складах Испании находится десятки танков Leopard 2A4. Первую партию с 6 танками Leopard 2A4 отправили 23 апреля.

Напомним, 26 мая Испания анонсировала поставки Украине дополнительных танков Leopard 2. По словам министра обороны, они будут помогать ВСУ, сколько потребуется.

17 июля боец ВСУ показал танк Leopard 2 с камуфляжем barracuda и ДЗ "Контакт-1".