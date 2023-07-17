С камуфляжем Barracuda и "Контактом": боец ВСУ показал Leopard 2 на службе (видео)

Современный камуфляж уменьшает заметность танка сразу в нескольких спектрах, а "Контакт-1" должен усилить защиту экипажа.

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Украинские военные показали танк Leopard 2A4 на службе ВСУ. Видео опубликовано в TikTok аккаунте бойца.

Военнослужащий показал танк Leopard 2A4 немецкого производства. Аналитики установили, что на нем установлен многоспектральный камуфляж Barracuda и дополнительные элементы динамической защиты "Контакт-1".

Barracuda — это многоспектральный камуфляж, который должен уменьшить заметность танка. Специальное покрытие уменьшает заметность техники от различных средств обнаружения: инфракрасное, радарное и миллиметровое радиолокационное сканирование. Таким образом через оптические средства будет сложнее найти замаскированный танк или любую другую технику. Barracuda создала компания Saab.

Динамическая защита "Контакт-1" должна улучшить защиту Leopard 2 от кумулятивных боеприпасов. 2A4 — это не самая новая модификация, которая не имеет такого же уровня защиты, что 2A6 или 2A5, поэтому ДЗ должна улучшить защиту экипажа.

Leopard 2 в версии 2A4 Украине передавали ряд стран, включая Германию, Португалию, Испанию и другие.

Напомним, 14 июля в сети показали шведские Stridsvagn 122, которые производятся по немецкой лицензии с некоторыми изменениями.

12 июля бойцы ВСУ показали работу Leopard 2 по позициям ВС РФ на Запорожье.