З камуфляжем Barracuda та "Контактом": боєць ЗСУ показав Leopard 2 на службі (відео)

Сучасний камуфляж зменшує помітність танка одразу у декількох спектрах, а "Контакт-1" має посилити захист екіпажу.

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Українські військові показали танк Leopard 2A4 на службі ЗСУ. Відео опубліковано в TikTok акаунті бійця.

Військовослужбовець показав танк Leopard 2A4 німецького виробництва. Аналітики встановили, що на ньому встановлено багатоспектральний камуфляж Barracuda та додаткові елементи динамічного захисту "Контакт-1".

Barracuda — це багатоспектральний камуфляж, який має зменшити помітність танка. Спеціальне покриття приховує помітність техніки від різних засобів виявлення: інфрачервоне, радарне і міліметрове радіолокаційне сканування. Таким чином через оптичні засоби буде складніше знайти замаскований танк чи будь-яку іншу техніку. Barracuda створила компанія Saab.

Динамічний захист "Контакт-1" має покращити захист Leopard 2 від кумулятивних боєприпасів. 2A4 — це не найновіша модифікація, яка не має такого ж рівня захисту, що 2A6 чи 2A5, тому ДЗ має покращити захист екіпажу.

Leopard 2 у версії 2A4 Україні передавали низка країн, включно з Німеччиною, Португалією, Іспанією та іншими.

Нагадаємо, 14 липня в мережі показали шведські Stridsvagn 122, які виробляються по німецькій ліцензії з деякими змінами.

12 липня бійці ЗСУ показали роботу Leopard 2 по позиціях ЗС РФ на Запоріжжі.