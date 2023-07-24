Вступление Украины в НАТО: Киеву нужно соответствовать критериям, — глава Минобороны Эстонии

Важно то, что страны-члены альянса во время саммита в Вильнюсе четко сказали, что Украина принадлежит к НАТО, считает министр Ханно Певкур.

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью "РБК-Украина", заявил, что в любых политических или дипломатических вопросах, в частности относительно движения Украины в НАТО, Эстония всегда поддерживает проукраинскую позицию.

По словам Певкура, Эстония настаивала, чтобы в тексте коммюнике Вильнюсского саммита НАТО присутствовала фраза "Украина принадлежит к НАТО".

"Мы смогли достичь того, что Украина имеет путь стать членом НАТО. Мы также смогли отказаться от Плана действий по членству. Мы смогли четко сказать, что Украина принадлежит к НАТО, это подтвердили все мировые лидеры, даже Джо Байден заявил об этом", — подчеркнул министр.

Он напомнил, что процесс присоединения к Европейскому Союзу предусматривает соблюдение определенных критериев, которые "по сути они похожи на критерии НАТО".

Министр обороны Эстонии отметил, что основной принцип вхождения в НАТО заключается в том, что вы принимаете все правила демократического мира.

"Понятно, что это прежде всего военная организация. Но эта военная организация также обращает внимание на развитие общества, поскольку вы должны быть готовы соответствовать критериям Европейского Союза так же, как и критериям НАТО", — заявил Ханно Певкур.

В этом контексте, как считает министр, теперь есть четкий путь для Украины.

При этом он подчеркнул: "Мы должны сначала закончить эту войну, и потом мы сможем говорить о следующих шагах".

Напомним, 23 июля СМИ писали, что США и Германия совместными усилиями не пустили Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе. По информации журналистов, ставка Украины на конкретные шаги по вступлению в Альянс не сработала из-за противодействия представителей Берлина и Вашингтона. Узнав об этом, Владимир Зеленский назвал дальнейшие переговоры на саммите в Литве "абсурдными".

Также сообщалось, что по итогам встречи в Литве Украине предоставили "важные гарантии" вместо приглашения в Альянс.