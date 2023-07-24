Вступ України в НАТО: Києву потрібно відповідати критеріям, — глава Міноборони Естонії

Важливим є те, що країни-члени альянсу під час саміту у Вільнюсі чітко сказали, що Україна належить до НАТО, вважає міністр Ханно Певкур.

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв’ю "РБК-Україна", заявив, що у будь-яких політичних чи дипломатичних питаннях, зокрема щодо руху України в НАТО, Естонія завжди підтримує проукраїнську позицію.

За словами Певкура, Естонія наполягала, щоб в тексті комюніке Вільнюського саміту НАТО була присутня фраза "Україна належить до НАТО".

"Ми змогли досягнути того, що Україна має шлях стати членом НАТО. Ми також змогли відмовитися від Плану дій щодо членства. Ми змогли чітко сказати, що Україна належить до НАТО, це підтвердили всі світові лідери, навіть Джо Байден заявив про це", — наголосив міністр.

Він нагадав, що процес приєднання до Європейського Союзу передбачає дотримання певних критеріїв, які "по суті вони схожі на критерії НАТО".

Міністр оборони Естонії відзначив, що основний принцип входження до НАТО полягає в тому, що ви ухвалюєте всі правила демократичного світу.

"Зрозуміло, що це насамперед військова організація. Але ця військова організація також звертає увагу на розвиток суспільства, оскільки ви повинні бути готові відповідати критеріям Європейського Союзу так само, як і критеріям НАТО", — заявив Ханно Певкур.

У цьому контексті, як вважає міністр, тепер є чіткий шлях для України.

При цьому він наголосив: "Ми повинні спочатку закінчити цю війну, і потім ми зможемо говорити про наступні кроки".

Нагадаємо, 23 липня ЗМІ писали, що США і Німеччина спільними зусиллями не пустили Україну в НАТО на саміті у Вільнюсі. За інформацією журналістів, ставка України на конкретні кроки щодо вступу до Альянсу не спрацювала через протидію представників Берліна та Вашингтона. Дізнавшись про це, Володимир Зеленський назвав подальші переговори на саміті в Литві "абсурдними".

Також повідомлялося, що за підсумками зустрічі в Литві Україні надали "важливі гарантії" замість запрошення до Альянсу.