"Отсекли от отряда": в Украине погиб полковник ВС РФ Евгений Вашунин, — росСМИ (видео)

По сообщениям российских журналистов, командир ВС РФ пытался сам себе оказать медицинскую помощь, но безуспешно.

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В Украине погиб полковник российской армии Евгений Вашунин, командующий "Ленинградским полком", который был сформирован из мобилизованных жителей Петербурга и других регионов Северо-Западного федерального округа РФ. Об этом 24 июля сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, передает российский информационный ресурс "ЗАКС.ру".

"Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду ("Шторм Z"). Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем", — сообщил Бельский.

В ходе столкновения Вашунина "отсекли от однополчан" и серьезно ранили. Российский командир пытался самостоятельно оказать себе медицинскую помощь, но скончался.

Сообщается, что посмертно полковник Вашунин был представлен к званию "Героя Российской Федерации".

Напомним, что "Ленинградский полк" был сформирован в рамках частичной мобилизации. Согласно поручению Бельского, для этого полка были изготовлены специальные шевроны. 26 апреля Вашунин присутствовал на пленарном заседании Законодательного Собрания и вручил губернатору Александру Беглову один из таких нарукавных знаков.

Напомним, 19 июля стало известно, что в Украине ликвидировали командира бригады российских оккупантов Дениса Иванова с позывным "Ташкент".

Ранее, 16 июля, сообщалось, что в Украине ликвидировали российского комбрига Максима Харламова.