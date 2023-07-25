В РФ военный катер во время тренировок выпустил ракетницу по пирсу со зрителями (видео)

Судно участвовало в репетиции ко Дню военно-морского флота во Владивостоке. Чудом снаряд не попал в тележку с младенцем.

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В России во Владивостоке военный катер во время репетиции мощи российского флота чуть не лишил жизни зрителей, которые наблюдали за действом с пирса рядом. Он выпустил ракетницу прямо на пирс. Об этом пишет российский телеграм-канал "Война Близко".

Отмечается, что инцидент произошел днем во время тренировок Тихоокеанского флота ко Дню военно-морского флота на набережной Спортивной Гавани Владивостока.

"Вблизи места падения ракетницы оказалась женщина с ребенком. Снаряд чудом не попал в коляску с младенцем", — говорится в сообщении.

После атаки зрителей ракетницей катер спокойно поплыл дальше.

Напомним, что в Москве "Панцирь" на крыше Минобороны РФ "проморгал" дрон, который пролетал в 300 м. ЗРК разместили на крыше штаб-квартиры МО РФ еще год назад, но во время атаки БпЛА на Москву 24 июля он так и не сработал.

Ранее сообщалось, что в Керчи построили для России корабль, который будет обстреливать ракетами украинцев. Новый малый ракетный корабль "Циклон" имеет на борту установки для пуска восьми "Калибров". "Циклон" стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний.