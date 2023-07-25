У РФ військовий катер під час тренувань випустив ракетницю по пірсу з глядачами (відео)

Судно брало участь у репетиції до Дня військово-морського флоту у Владивостоці. Дивом снаряд не потрапив у візок з немовлям.

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В Росії у Владивостоці військовий катер під час репетиції міці російського флоту ледве не позбавив життя глядачів, які спостерігали за дійством з пірсу поруч. Він випустив ракетницю просто на пірс. Про це пише російський телеграм-канал "Война Близко".

Зазначається, що інцидент стався вдень під час тренувань Тихоокеанського флоту до Дня військово-морського флоту на набережній Спортивної Гавані Владивостока.

"Поблизу місця падіння ракетниці опинилася жінка з дитиною. Снаряд дивом не потрапив у візок з немовлям", — йдеться у повідомленні.

Після атаки глядачів ракетницею катер спокійно попрямував далі.

Нагадаємо, що у Москві "Панцир" на даху Міноборони РФ "проморгав" дрон, який пролітав у 300 м. ЗРК розмістили на даху штаб-квартири МО РФ ще рік тому, але під час атаки БпЛА на Москву 24 липня він так і не спрацював.

Раніше повідомлялося, що у Керчі побудували для Росії корабель, який обстрілюватиме ракетами українців. Новий малий ракетний корабель "Циклон" має на борту установки для пуску восьми "Калібрів". "Циклон" став першим за останні 25 років військовим кораблем, що пройшов на підприємстві повний цикл будівництва, включаючи комплекс випробувань.