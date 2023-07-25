ВСУ в Крыму дистанционно "разминировали" склад БК россиян и попали по базе ВС РФ, — Братчук

На оккупированном полуострове прилетело на заброшенные фермы, где российские захватчики спрятали личный состав и боеприпасы.

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В оккупированном Крыму 25 июля прогремели взрывы. Несмотря на "успешную" работу российской ПВО, есть попадания в склад боеприпасов и расположение оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер "Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, неспокойно было в населенном пункте Красная Поляна, которая расположена недалеко от Красногвардейска. Именно туда после взрывов помчались много карет скорой помощи.

"Предварительно, есть информация, что есть попадание "хлопка" в две старые заброшенные фермы, где находился личный состав и склады с боеприпасами российской оккупационной армии. Это тоже предварительная информация. Подождем немножко, и подробностей станет больше", — сказал Братчук.

Он также отметил, что местные телеграмм-каналы пытались опровергать факт взрывов. Их назвали "плановым разминированием".

Напомним, что в оккупированном Крыму утром 25 июля было неспокойно. Полуостров, по сообщению местных,подвергся атаке британскими ракетами Storm Shadow . Часть "Штормов", которые летели через Раздольненский район, якобы была сбита российской ПВО.

Ранее сообщалось, что в районе Мелитополя оккупанты пытались закопать склад с БК. Суматоху заметили украинские разведчики и передали координаты артиллеристам ВСУ, те разгромили все, что оккупанты успели стянуть.