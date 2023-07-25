ЗСУ у Криму дистанційно "розмінували" склад БК росіян і влучили по базі ЗС РФ, – Братчук

На окупованому півострові прилетіло на покинуті ферми, де російські загарбники сховали особовий склад та боєприпаси.

Related video

У окупованому Криму 25 липня прогриміли вибухи. Попри "успішну" роботу російської ППО, є влучання у склад боєприпасів і розташування окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник "Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

За його словами, неспокійно було у населеному пункті Красна Поляна, яка розташована неподалік Красногвардійська. Саме туди після вибухів помчали багато карет швидкої допомоги.

"Попередньо, є інформація, що є влучання "бавовни" у дві старі закинуті ферми, де перебував особовий склад і склади з боєприпасами російської окупаційної армії. Це теж попередня інформація. Почекаємо трошки, і подробиць стане більше", — сказав Братчук.

Він також зазначив, що місцеві телеграм-канали намагались спростовувати факт вибухів. Їх назвали "плановим розмінуванням".

Нагадаємо, що у окупованому Криму зранку 25 липня було неспокійно. Півострів, за повідомленням місцевих, зазнав атаки британськими ракетами Storm Shadow. Частина "Штормів", які летіли через Роздольненський район, нібито була збита російською ППО.

Раніше повідомлялося, що в районі Мелітополя окупанти намагалися закопати склад з БК. Метушню помітили українські розвідники і передали координати артилеристам ЗСУ, ті розгромили все, що окупанти встигли стягнути.