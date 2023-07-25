"ПГТ Ингулец" за 33 млн: Горбунов после скандала отказался от государственных денег (видео)

Актер и продюсер заявил, что не будет брать средства у государства на свой сериал, а будет искать их из других источников финансирования.

Related video

Телеведущий и шоумен Юрий Горбунов заявил, что отказывается от государственного финансирования своего сериала с рабочим названием "ПГТ "Ингулец". Об этом он сообщил в своем Фейсбук.

Горбунов рассказал, что за производство своего телепродукта не получал еще ничего, но и не планирует.

"Учитывая общественную дискуссию последних дней, которая развернулась, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "ПГТ Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны нами получено не было. Но я, как продюсер, верю в наш проект, в историю героев проекта", — сказал Горбунов.

Он добавил, что не планирует отказываться от идеи снять фильм и намерен найти финансирование из других источников.

"Моя позиция по инвестированию в культуру, в кино, остается неизменной, потому что в период войны это нужно делать. Это — экономика, это — рабочие места и в конце концов — инвестиция в донаты на Вооруженных сил Украины. Моя семья пережила сложные дни. Я очень верю, что до нашей великой победы мы не перессоримся", — сказал шоумен.

Напомним, что скандал вокруг проекта Юрия Горбунова возник после того, как стало известно, что государство выделит на него 33 миллиона государственных средств. 18 июля 2023 года был заключен контракт между фирмой шоумена "Прототип продакшн" и ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Создание сериала вызвало бурное обсуждение в обществе.

Сам Горбунов отреагировал на скандал, указав, что для 24 серий это не такие большие деньги, а развлекательное кино нужно людям и в период войны.