По словам ювенального прокурора Янины Тертичной, были случаи, когда к украинским детям применяли насилие. С ними проводили "военно-патриотические" беседы, заставляли управляться с оружием.

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Депортированные украинские дети, которые вернулись из России, рассказывали о том, что их кормили российской пропагандой. Об этом заявила ювенальный прокурор Украины Янита Тертичная в комментарии The Kyiv Independent.

В материале говорится, что Тертичная расследует депортацию украинских детей с начала полномасштабной войны. Ее команда также выясняет, как к депортации были причастны врачи на оккупированных территориях и какую ответственность они могут нести за свои действия.

"Мы ищем всех причастных к этому лиц", — сказала Тертичная.

"В качестве органов опеки и попечительства на оккупированных территориях врачи и опекуны, закрепленные за этими детьми, принимали участие в депортации украинских", — отметила она.

По ее словам, те дети, которых удалось вернуть из России, рассказывали о том, что в приемных семьях им говорили о том, что Украина как государство уничтожено. Их "кормили" пропагандой, проводили так называемые "военно-патриотические" беседы, а также заставляли упражняться с оружием.

Кроме того, как сказала Тертичная, были случаи, когда к детям применяли насилие.

Янина Тертичная о депортированных из Украины детях

Издание пишет, что украинские власти считают, что с начала полномасштабной войны, развязанной Львовой-Беловой и Путиным, Россия депортировала более 19 тысяч украинских детей. Однако, по мнению представительницы Регионального центра по правам человека Екатерины Рашевской, это число может достигать и 100 тысяч.

"Варианта, чтобы дети, депортированные из Украины, навсегда остались в России, просто не может быть. Международное гуманитарное право не содержит такой нормы, которая позволяла бы оккупирующему государству забирать детей и постоянно удерживать их", — сказала она.

Напомним, что СМИ сообщали, что в РФ подростки собирают дроны Shahed. Журналисты выяснили, что в колледже "Алабуга Политех" дети вынуждены не только собирать беспилотники, но и выполнять низкоквалифицированную работу, к которой преимущественно привлекают студенток из Африки.