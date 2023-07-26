"Бизнес" в Украине: россиянка незаконно переправляла мужчин в Румынию (фото, видео)

За незаконную перевозку четырех военнообязанных мужчин гражданка РФ получила 5000 евро и 18100 долларов.

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49-летняя россиянка незаконно переправляла военнообязанных мужчин из Черновицкой области в Румынию. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Бывшая жительница Хабаровска, которая последние пять лет проживает на западе Украины и имеет соответствующий вид, организовала незаконную переправку в Румынию мужчин призывного возраста", — говорилось в сообщении ГПСУ.

Россиянка незаконно переправляла украинских мужчин в Румынию

Мужчины, которые пытались незаконно выехать за границу

В понедельник, 24 июля, в Черновицкой области правоохранители остановили автомобиль, в котором россиянка везла четырех украинцев. За перевозку с каждого клиентка женщина брала от 5 тысяч евро до 7 тысяч долларов США. Таким образом за четырех военнообязанных мужчин она получила 5000 евро и 18100 долларов.

Деньги, которые получила россиянка за перевозку мужчин

В результате сотрудники Черновицкого пограничного отряда совместно с представителями Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали россиянку. В частности, ей грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители составили админпротокол на ее пассажиров за попытку незаконного выезда из Украины.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал о максимальном наказании, которое предусмотрено для мужчин призывного возраста, которые незаконно выедут за границу и там останутся.

Ранее Фокус писал, что согласно законам Украины, некоторые мужчины имеют право на выезд за границу во время действия военного положения.