Учился в Украине: ВСУ "денацифицировали" под Лиманом подполковника ВС РФ (фото)

Олег Сморкалов несмотря на то, что находился на пенсии, одним из первых пошел после объявления мобилизации в РФ в военкомат. Начальное образование российский оккупант получал в Каменец-Подольском высшем военно-инженерном командном училище.

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На Лиманском направлении в Донецкой области Силы обороны ликвидировали 54-летнего российского подполковника Олега Сморкалова. До объявления мобилизации в РФ он находился на пенсии, но был призван в ряды ВС РФ и отправился убивать украинцев. О гибели подполковника сообщили в разведывательном сообществе "OSINT Пчелы+".

Некролог о смерти российского подполковника опубликовали 15 июля на странице Администрации Оршанского муниципального района Марий Эл.

Российские пропагандистские СМИ традиционно представили гибель оккупанта как героическую. Отмечается, что Сморкалов едва ли не одним из первых отправился в военкомат, когда в России объявили мобилизацию.

Оккупанта назначили начальником инженерной службы мотострелкового батальона в одну из воинских частей Луги и отправили в зону "СВО". Олега Сморкалова похоронили в республике Марий Эл, где живет его мать. У подполковника остались экс-супруга и 13-летний сын.

Известно, что подполковник родом из Йошкар-Олы с Мари Эл. Детство и юность провел в селе Слаанцевый Рудник Саратовской обл., далее жил на Чукотке и в Амурской области.

Начальное военно-инженерное образование получил в Украине в Каменец-Подольском высшем военно-инженерном командном училище, которое завершил в Тюменском военном институте в 1994 году. Военную службу проходил в Хабаровском крае и далее в Ленинградской области в 138-й ОМСБр.

На своих страницах в соцсетях высмеивал Украину и ее президента Владимира Зеленского и публиковал фотографии с позиций в Харьковской области.

В июле ВСУ удалось ликвидировать пятерых офицеров российской армии. Об этом сообщил полковник украинской армии Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

Так, ВС РФ потеряли подполковника или полковника Александра Горина, уничтожили мобилизованного подполковника Олега Сморкалова, отправили на тот свет майора Юрия Линкина и капитана Эльдара Богдалова, а также ликвидировали мобилизованного старшего лейтенанта Богдана "Вяз" Блохина.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что потери россиян на фронте в 8-9 раз больше, чем в ВСУ. Украинские защитники пошли в контрнаступление против лучше вооруженного врага и одновременно демонстрируют гораздо меньшие потери по сравнению с российскими захватчиками.

Также сообщалось, что ВСУ "по-новому" уничтожили танк РФ, использовав польский Krab и украинскую "Стугну". Благодаря украинско-польскому вооруженному тандему от российского танка осталось лишь "мокрое место".