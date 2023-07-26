Навчався в Україні: ЗСУ "денацифікували" під Лиманом підполковника ЗС РФ (фото)

Олег Сморкалов попри те, що перебував на пенсії, одним із перших пішов після оголошення мобілізації в РФ до військкомату. Початкову освіту російський окупант здобував у Кам'янець-Подільському вищому військово-інженерному командному училищі.

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На Лиманському напрямку на Донеччині Сили оборони ліквідували 54-річного російського підполковника Олега Сморкалова. До оголошення мобілізації в РФ він перебував на пенсії, але був призваний до лав ЗС РФ і вирушив вбивати українців. Про загибель підполковника повідомили у розвідувальній спільності "OSINT Бджоли+".

Некролог про смерть російського підполковника опублікували 15 липня на сторінці Адміністрації Оршанського муніципального району Марій Ел.

Російські пропагандистські ЗМІ традиційно представили загибель окупанта як героїчну. Зазначається, що Сморкалов ледь не одним із перших вирушив до військомату, коли в Росії оголосили мобілізацію.

Окупанта призначили начальником інженерної служби мотострілецького батальйону до однієї з військових частин Луги і відправили до зони "СВО". Олега Сморкалова поховали в республіці Марій Ел, де мешкає його мати. У підполковника залишилися ексдружина та 13-річний син.

Відомо, що підполковник родом із Йошкар-Оли з Марі Ел. Дитинство та юність провів у селі Слаанцевий Рудник Саратовської обл., далі жив на Чукотці та в Амурській області.

Початкову військово-інженерну освіту здобув в Україні у Кам'янець-Подільському вищому військово-інженерному командному училищі, яке завершив у Тюменському військовому інституті 1994 року. Військову службу проходив у Хабаровському краї і далі в Ленінградській області у 138-й ОМСБр.

На своїх сторінках в соцмережах висміював Україну та її президента Володимира Зеленського та публікував світлини з позицій у Харківській області.

У липні ЗСУ вдалося ліквідувати п'ятьох офіцерів російської армії. Про це повідомив полковник української армії Анатолій Штефан із позивним "Штірліц" у своєму Telegram-каналі.

Так, ЗС РФ втратили підполковника або полковника Олександра Горіна, знищили мобілізованого підполковника Олега Сморкалова, відправили на той світ майора Юрія Лінкіна та капітана Ельдара Богдалова, а також ліквідували мобілізованого старшого лейтенанта Богдана "В'яз" Блохіна.

Раніше у Міноборони України повідомили, що втрати росіян на фронті у 8-9 разів більші, ніж у ЗСУ. Українські захисники пішли у контрнаступ проти краще озброєного ворога і водночас демонструють набагато менші втрати порівняно з російськими загарбниками.

Також повідомлялося, що ЗСУ "по-новому" знищили танк РФ, використавши польський Krab і українську "Стугну". Завдяки українсько-польському збройному тандему від російського танка залишилося лише "мокре місце".