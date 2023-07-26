"Стало скучно в окопе": солдата ВС РФ нашли повешенным на Донбассе после задержания комендатурой

По данным росСМИ, оккупанта мобилизовали и отправили на фронт. Однако военный покинул свою позицию и самовольно отправился в другой населенный пункт, где его и нашли повешенным.

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Вблизи населенного пункта Червонопоповка, расположенного на оккупированной российскими войсками территории Луганской области, было обнаружено тело мобилизованного солдата со следами петли на шее. Погибшим оказался 35-летний житель Иркутска по имени Александр, который был отправлен на военную службу в октябре 2022 года. Об этом сообщает издание "Люди Байкала".

Родственники искали мобилизованного солдата, который служил в 90-й танковой дивизии в подразделении "Шторм". По словам его брата Сергея, в марте Александр вместе с тремя товарищами по службе покинул свои позиции, поскольку им "стало скучно без дела сидеть в окопе".

Эти военные решили отправиться в оккупированный Александровск, где им удалось снять квартиру и устроиться для отдыха, употребляя алкоголь. Однако, вскоре их задержали и отправили в комендатуру "ЛНР". После его нашли повешенным.

Напомним, что в оккупированной Луганской области повесился мобилизованный военнослужащий ВС РФ. В предсмертной записке он сообщил, что его изнасиловали "кадыровцы".

Кроме того, на лестничной площадке дома на Качалинской улице в центре Москвы нашли тело 76-летнего генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева. Следствие утверждает, что причиной гибели отставного чекиста стал суицид, генерал якобы тяжело болел. Предсмертной записки он не оставил.