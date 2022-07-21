В Москве нашли застреленным отставного генерала ФСБ

В правоохранительных органах заявили, что причиной гибели Евгения Лобачева стало самоубийство. Рядом с телом погибшего лежал пистолет.

На лестничной площадке дома на Качалинской улице в центре Москвы нашли тело 76-летнего генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах российской столицы.

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Следствие утверждает, что причиной гибели отставного чекиста стал суицид, генерал якобы тяжело болел. Предсмертной записки он не оставил.

Между тем, другой источник рассказал, что, по словам жены Лобачева, 20 июля он ушел на прогулку. Так как мужчина долго не возвращался домой, его супруга обратилась в правоохранительные органы, которые вечером того же дня нашли тело отставного фсбшника. Рядом с ним лежал пистолет ТТ. Источник утверждает, что у отставного генерала были финансовые проблемы.

При осмотре его квартиры полицейские обнаружили сейф, в котором хранилось несколько видов оружия, наградной кортик и боеприпасы. Разрешения на часть своего арсенала покойный не оформлял.

РосСМИ сообщают, что Евгений Лобачев вышел в отставку в 1999 года. Выйдя в отставку, генерал активно поддерживал действия президента России Владимира Путина. К примеру, в 2016 году он с восторгом отзывался о президентской инициативе создать Росгвардию.

"Честно говоря, даже не ожидал от него очередной смелости. Это безумно смелый человек, это человек, который готов сделать все для того, чтобы наша страна была самой лучшей страной в мире, самой правовой страной в мире и страной самой чистой от всякой гадости", — заявил тогда Лобачев.

Также он отрицал, что ФСБ сотрудничает с частными военными компаниями.

Напомним, в начале июля в коттеджном поселке под Петербургом, в бассейне частного дома нашли тело погибшего от выстрела в голову Юрия Воронова. 61-летний Воронов был гендиректором транспортной компании "Астра Шиппинг", которая выполняла арктические подряды российского газового монополиста "Газпром". Утверждалось, что у предпринимателя были серьезные финансовые проблемы.

В июне стало известно о попытке самоубийства Вадима Зимина, 53-летнего бывшего охранника президента России, который носил за Путиным "ядерный чемоданчик".

15 июня в Москве был найден застреленным генерал-майор Службы внешней разведки в отставке, 90-летний Лев Соцков. Он оставил предсмертную записку, в которой не объяснил причину своего самоубийства, однако рассказал историю наградного пистолета.