У Москві знайшли застреленим відставного генерала ФСБ

У правоохоронних органах заявили, що причиною загибелі Євгена Лобачова стало самогубство. Поряд із тілом загиблого лежав пістолет.

На сходовому майданчику будинку на вулиці Качалінській в центрі Москви знайшли тіло 76-річного генерал-майора ФСБ у відставці Євгена Лобачова, повідомляє ТАСС із посиланням на джерела в правоохоронних органах російської столиці.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Слідство стверджує, що причиною загибелі відставного чекіста став суїцид, генерал нібито тяжко хворів. Передсмертної записки не залишив.

Водночас інше джерело розповіло, що, за словами дружини Лобачова, 20 липня він пішов на прогулянку. Оскільки чоловік довго не повертався додому, його дружина звернулася до правоохоронних органів, які ввечері того ж дня знайшли тіло відставного фізбшника. Поруч із ним лежав пістолет ТТ. Джерело стверджує, що відставний генерал мав фінансові проблеми.

Під час огляду його квартири поліцейські виявили сейф, де зберігалося кілька видів зброї, нагородний кортик і боєприпаси. Дозвіл на частину свого арсеналу покійний не оформляв.

РосЗМІ повідомляють, що Євген Лобачов вийшов у відставку 1999 року. Вийшовши у відставку, генерал активно підтримував дії президента Росії Володимира Путіна. Наприклад, у 2016 році він із захопленням відгукувався про президентську ініціативу створити Росгвардію.

"Чесно кажучи, навіть не чекав від нього чергової сміливості. Це шалено смілива людина, це людина, яка готова зробити все для того, щоб наша країна була найкращою країною у світі, найправовішою країною у світі та країною найчистішою від усякої гидоти", — заявив тоді Лобачов.

Також він заперечував, що ФСБ співпрацює з приватними військовими компаніями.

Нагадаємо, на початку липня в котеджному селищі під Петербургом у басейні приватного будинку знайшли тіло загиблого від пострілу в голову Юрія Воронова. 61-річний Воронов був гендиректором транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка виконувала арктичні підряди російського газового монополіста "Газпром". Стверджувалося, що в підприємця були серйозні фінансові проблеми.

У червні стало відомо про спробу самогубства Вадима Зіміна, 53-річного колишнього охоронця президента Росії, який носив за Путіним "ядерну валізку".

15 червня в Москві було знайдено застреленого генерал-майора Служби зовнішньої розвідки у відставці, 90-річного Лева Соцкова. Він залишив передсмертну записку, де не пояснив причину свого самогубства, проте розповів історію нагородного пістолета.