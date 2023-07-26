Готовил ракетные удары по ВСУ: в Николаеве задержали информатора ВС РФ (фото)

Подозреваемый, по данным силовиков, пытался выявить ключевые железнодорожные мосты, которые задействованы для перемещения подразделений Сил обороны на южный фронт.

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Служба безопасности разоблачила российского информатора во время разведки логистики Николаевщины, которая обеспечивала украинских военных во время контрнаступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, фигурант занимался подготовкой серии воздушных ударов РФ по стратегически важным "транспортным артериям" региона. Тем самым российские оккупанты надеялись нарушить логистику обеспечения украинских войск, привлеченных к контрнаступательным операциям.

Для выполнения вражеской задачи злоумышленник пытался выявить ключевые железнодорожные мосты, которые задействованы для перемещения подразделений Сил обороны на южный фронт.

Для того, чтобы получить разведданные злоумышленник выходил на местность и скрыто фиксировал маршруты движения эшелонов с военной техникой ВСУ. Собранные сведения он мессенджером переправлял российской спецслужбе в виде медиафайлов с привязкой к местности и ориентировочным количеством единиц вооружений украинских защитников.

Кроме того, фигурант отслеживал и передавал представителям армии РФ последствия ракетных ударов по гражданской инфраструктуре региона. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили вражеского информатора, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали по месту его жительства в Николаеве.

По данным следствия, коллаборант был активным пользователем прокремлевских телеграмм-каналов, где неоднократно оставлял собственные антиукраинские комментарии. Из-за деструктивной активности в интернете он попал в поле зрения российской спецслужбы, которая впоследствии дистанционно привлекла его к сотрудничеству.

Во время обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ, а также за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников.

Сейчас информатор под стражей — ему грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ задержала информатора ВС РФ в Николаеве

Напомним, что 25 июля, в Херсоне Служба безопасности Украины задержала бывшего главу юридического отдела Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации, который пошел на сотрудничество с врагом в начале полномасштабного вторжения.

Ранее, в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала коллаборациониста, который водил своих односельчан на "инсценированные расстрелы" во время временной оккупации региона.