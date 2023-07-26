Готував ракетні удари по ЗСУ: у Миколаєві затримали інформатора ЗС РФ (фото)

Підозрюваний, за даними силовиків, намагався виявити ключові залізничні мости, які задіяні для переміщення підрозділів Сил оборони на південний фронт.

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Служба безпеки викрила російського інформатора під час розвідки логістики Миколаївщини, яка забезпечувала українських військових під час контрнаступу. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, фігурант займався підготовкою серії повітряних ударів РФ по стратегічно важливих "транспортних артеріях" регіону. Тим самим російські окупанти сподівалися порушити логістику забезпечення українських військ, залучених до контрнаступальних операцій.

Для виконання ворожого завдання зловмисник намагався виявити ключові залізничні мости, які задіяні для переміщення підрозділів Сил оборони на південний фронт.

Для того, щоб отримати розвіддані, зловмисник виходив на місцевість і приховано фіксував маршрути руху ешелонів із військовою технікою ЗСУ. Зібрані відомості він месенджером переправляв російській спецслужбі у вигляді медіафайлів із прив'язкою до місцевості та орієнтовною кількістю одиниць озброєнь українських захисників.

Крім того, фігурант відстежував і передавав представникам армії РФ наслідки ракетних ударів по цивільній інфраструктурі регіону. Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого інформатора, поетапно задокументували злочинні дії та затримали за місцем його проживання в Миколаєві.

За даними слідства, колаборант був активним користувачем прокремлівських телеграм-каналів, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі. Через деструктивну активність в інтернеті він потрапив у поле зору російської спецслужби, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці.

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за несанкціоноване розповсюдження інформації щодо спрямування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів до України, руху, переміщення або розміщення ЗСУ, а також за виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.

Зараз інформатор під вартою — йому загрожує до 12 років в'язниці.

СБУ затримала інформатора ЗС РФ у Миколаєві

Нагадаємо, що 25 липня, у Херсоні Служба безпеки України затримала колишнього голову юридичного відділу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації, який пішов на співпрацю з ворогом на початку повномасштабного вторгнення.

Раніше, у Миколаївській області Служба безпеки України затримала колаборанта, який водив своїх односельців на "інсценовані розстріли" під час тимчасової окупації регіону.