Водив односельчан на "розстріл": на Миколаївщині СБУ затримала колаборанта

За інформацією спецслужби, під час окупації чоловік запропонував росіянам свою допомогу. Колаборанту загрожує до 12 років тюрми.

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У Миколаївській області Служба безпеки України (СБУ) затримала колаборанта, який водив своїх односельчан на "інсценовані розстріли" під час тимчасової окупації регіону. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Служба безпеки затримала ще одного поплічника рашистів у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Миколаївської області. Зловмисником виявився місцевий житель, який на період тимчасової окупації регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України", – розповіли в СБУ.

У СБУ зазначили, що під час тимчасової окупації регіону колаборанта включили до складу каральних загонів РФ, які робили "облави" на учасників руху опору. Зокрема, російський поплічник брав участь у викраденні українських патріотів, яких потім відвозили до катівень та піддавали жорстким тортурам.

Також він допомагав окупантам залякувати місцевих жителів за допомогою "інсценування розстрілів", коли людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю та вистрілювали в небезпечній близькості до них. Таким чином ворог намагався змусити українців співпрацювати та надавати секретну інформацію.

Своєю чергою СБУ отримала покази від семи потерпілих, які постраждали від окупантів та їх поплічників. У результаті колаборанту повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Нині триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, а сам колаборант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі СБУ затримала проросійського блогера з Миколаївщини, який фактично був "правою рукою" колаборанта Кирила Стремоусова. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Тоді як у Дніпрі СБУ затримала чиновницю АТ "Укрзалізниця", яка була інформаторкою для окупантів. Зокрема, вона збирала дані про логістичні маршрути Сил оборони та безпеки в Дніпропетровській області.