Був "правою рукою" Стремоусова: СБУ затримала в Одесі агента Кремля (фото, відео)

Пропагандист закликав до захоплення державної влади в Україні, розповіли у спецслужбі. Нині йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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В Одесі кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України затримали проросійського блогера з Миколаївщини, який фактично був "правою рукою" колаборанта Кирила Стремоусова. Пропагандист виправдовував збройну агресію Росії та закликав до захоплення державної влади в Україні. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Фігурантом є проросійський блогер з Миколаївщини, що тривалий час працював на колаборанта Стремоусова і фактично був його "правою рукою". До повномасштабного вторгнення росії вони разом організовували проплачені масові акції, спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної ситуації в регіоні на користь країни-агресора. На період захоплення частини Миколаївської області та Херсона Стремоусов увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації рф, а його поплічник залишився на підконтрольній Україні території", – зазначили в СБУ.

Зокрема, він заперечував існування української державності та українського народу. Також він дискредитував українських бійців та закликав українців ухилятися від призову до ЗСУ. Для поширення пропаганди затриманий використовував власні сторінки та канали в Youtube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі "ВКонтакте". Загалом його аудиторія нараховувала понад 100 тисяч користувачів.

Для конспірації фігурант постійно змінював номери телефонів та використовував нікнейм "мужчина". Своєю чергою центральні рупори Кремля використовували пропаганду поплічника Стремоусова та поширювали її під виглядом "позиції" пересічних українців.

За місцем проживання пропагандиста в Одесі та Южноукраїнську Миколаївської області СБУ виявила ноутбук та п'ять мобільних телефонів із доказами підривної діяльності. Також у нього вилучили "посадову інструкцію інформагентства" Стремоусова.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Затриманому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми", – додали в СБУ.

Нагадаємо, у Дніпрі СБУ затримала чиновницю АТ "Укрзалізниця". Вона виступала інформаторкою для російських окупантів, збираючи дані про логістичні маршрути Сил оборони та безпеки в Дніпропетровській області. А на Херсонщині військова співпрацювала з ГРУ РФ. Вона шпигувала за українськими розвідувальними безпілотниками та за позиціями ППО.