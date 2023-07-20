Шукала "роботу" на РФ у соцмережах: співробітники СБУ затримали чиновницю "Укрзалізниці" (фото)

За даними слідства, жінка вела приховану зйомку місць базування українських військових у Дніпропетровській області. Тепер їй загрожує до 8 років в'язниці.

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У Дніпрі затримали чиновницю АТ "Укрзалізниця", яка виступала інформаторкою для російських окупантів, збираючи дані про логістичні маршрути Сил оборони та безпеки в Дніпропетровській області. Про це 20 липня повідомили у пресцентрі Служби безпеки України (СБУ).

За версією слідства, чиновниця співпрацювала зі ЗС РФ з початку 2023 року. За вказівкою російського куратора, вона збирала розвіддані про місця базування Сил безпеки на території регіону. Передбачається, що російська сторона планувала проводити точні повітряні атаки по стратегічно важливих об'єктах транспортної інфраструктури України.

Вона підтримувала "прямий" зв'язок із кадровим російським військовим, який перебуває на території тимчасово окупованої частини Донецької області.

Примітно, що чиновниця привернула увагу російських спецслужб своєю деструктивною активністю в російських соціальних мережах, де публікувала пропозиції про допомогу окупаційним військам. Для збору розвідувальних даних вона використовувала громадський транспорт і приховано фотографувала українські об'єкти.

Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ

Під час обшуків за місцем проживання у неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським "куратором". Тепер жінці пред'явлено обвинувачення в несанкціонованому поширенні інформації про місцеперебування ЗСУ в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою і може бути засуджена до терміну до 8 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що співробітники СБУ затримали в Херсонській області військову, яка "зливала" дані про місця дислокації підрозділів ППО і розташування українських безпілотників.

Раніше, 12 липня, стало відомо, що силовики затримали агента ФСБ, який інформував росіян про локації ЗСУ під час боїв за Сєвєродонецьк у 2022 році.