"Провокации будут": РФ пытается использовать предвыборный период в других странах, — МИД Польши

Заместитель министра считает, что Польша потенциально может стать объектом нападения. Заявления Лукашенко и Путина не оставляют сомнений в том, что провокации будут.

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Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский 25 июля заявил, что и белорусское, и российское государство очень недружественно, даже враждебно настроены по отношению к Польше. Заявления президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко не оставляют сомнений в том, что провокации будут, сообщает "Рolsatnews".

По словам замглавы МИД, Россия пытается использовать предвыборный период во многих странах для разжигания волнений и усиления социальных противоречий. "Дело даже не в том, что Россия поддерживает то или иное окружение, а в том, что она всегда хочет создавать разногласия", — сказал Яблонский и добавил, что в Польше Москва хочет ослабить те тенденции, которые она воспринимает как угрозу для себя.

Он подчеркнул, заявления Лукашенко и Путина не оставляют сомнений в том, что такие провокации будут. Для этой цели могут использовать "вагнеровцев". Поэтому политические разногласия в стране должны быть по крайней мере приостановлены, когда речь идет о безопасности.

"Это вопросы экзистенциальные для Польши. Если на нас нападут, а такой риск, к сожалению, существует, какая разница, кто из ПиС или ПО? Польша, потенциально можем стать объектом нападения", — предупредил представитель МИД.

По его мнению, Киев может противостоять российскому вторжению. Яблонский подчеркнул, что, помимо поддержки Украины, безопасность Польши также гарантируется альянсом: "Как член НАТО мы защищены этими гарантиями из ст. 4-й и 5-й. На нашей территории размещаются солдаты союзных стран".

В первую очередь, считает Павел Яблонский, Польша должна быть сосредоточена на том, как не допустить возможное нападения. И это — основная задача каждого ответственного польского политика сегодня.

Напомним, 25 июля сообщалось, что Польша получит самолеты Saab 340, чтобы закрыть восточный фланг. По данным производителя, Saab 340 AEW предоставляет подробную картину происходящего на земле. Это одна из самых распространенных систем воздушного наблюдения.

Кроме этого, Испания отправила в Украину еще четыре танка Leopard 2 и броневики М-113. На корабле, вышедшем из порта Сантандер, также плывут машины скорой помощи, грузовики и боеприпасы. На днях в Польшу из Испании прибыл еще и полевой госпиталь для украинских защитников.