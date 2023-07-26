Бой под Кременной: дроны ВСУ "поймали" БМП и танки армии РФ (видео)

На видео, опубликованном командующим Сырским, показан мастер-класс совместной работы ударных и разведывательных беспилотников, благодаря которому ВС РФ потеряли три ценных бронемашины.

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Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский показал эффективную отработку украинских дронов по бронетехнике ВС РФ на восточном направлении. Благодаря слаженной работе нескольких подразделений удалось обезвредить два танка и одну бронемашину россиян. Детали спецоперации генерал выложил в коротком видео в Telegram-канале.

На видео видно, что в спецоперации участвовали различные виды дронов — одни беспилотники несли заряд взрывчатки и врезались в российскую технику, другие — вели наблюдение и фиксировали результаты ударов.

Бронемашины ВС РФ атаковали в двух точках:

20 июля возле Одрадовки уничтожена российская БМП;

Бронемашина ВС РФ, подбитая возле Отрадовки 23 июля 2023 года

23 июля возле Песчанки уничтожено две единицы вражеской техники — два танка. Причем в одном из случаев разведывательный беспилотник зафиксировал, как российская бронемашина пытается убежать, при этом у нее горели гусеницы.

Танк ВС РФ, подбитый возле Площанки в Луганской области 23 июля 2023 года

В заметке указано, что спецоперации воплотили следующие подразделения ВСУ:

группа "Асгард" подразделения "Глаза" 120-го отдельного разведывательного батальона — основные исполнители ударов;

при поддержке беспилотного авиационного комплекса 140-го отдельного разведывательного батальона;

при участии 66-й ОМБр.

Указано, что удары по российской технике нанесены на Кременском направлении.

Отметим, село Площанка расположено в 2 км от линии фронта на Луганщине. До Кременной — около 18 км на юго-восток.

Месторасположение села Площанка на Луганщине

Одрадовка — село к юго-востоку от Бахмута в Донецкой области. Неподалеку — Андреевка, откуда, предполагают OSINT-расследователи, удалось вытеснить войска оккупантов. Пока не понятно, о каком именно населенном пункте идет речь, поскольку в заметке упоминается местность под Кременной.

Месторасположение села Одрадовка

Отметим, на днях волонтерское сообщество DeepState отметило возможное продвижение войск РФ на Купянском направлении. 26 июля украинское командование опровергло эту информацию — заверило, что продолжаются бои и местность удерживается бойцами ВСУ.

Напоминаем, генерал Александр Сырский 25 июля встретился с бойцами, которые воюют под Лиманом и Бахмутом. Командующий пообщался с командирами и рядовыми, чтобы выяснить, какая ситуация на данных отрезках фронта и принять решение относительно следующих действий.

Анна Маляр, представитель Министерства обороны Украины, в одном из крайних отчетов сообщила о результатах контрнаступательных действий на востоке и юге. По слова чиновницы, ВСУ удалось освободить около 16 кв. км оккупированных россиянами территорий.