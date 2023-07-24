Наступление несмотря на "стену обстрелов": в Минобороны рассказали о новых успехах ВСУ на фронте (карта)

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, бойцам Сил обороны удается продолжать наступательные действия несмотря на 400 тысяч снарядов, которыми враг "заливает" украинские позиции.

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Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, рассказала о деталях контрнаступления ВСУ и о действиях ВС РФ на восточном и южном направлениях. По ее словам, удалось освободить 16 кв. км площади, при этом враг пытается противодействовать "стеной" артиллерийских ударов, а также минными полями и авиаобстрелами. Об этом представительница Минобороны рассказала в прямом эфире Всеукраинского телемарафона.

По словам Маляр, на юге и востоке россияне используют различные методы для сопротивления продвижению ВСУ. В частности, на востоке россияне в течение недели использовали 400 тыс. снарядов — то есть около 60 тыс. снарядов в день. Чиновница отметила, что мощность этих обстрелов возросла. На юге бойцы Сил сопротивления, кроме обстрелов, встречаются с минными полями, но продвигаются, хотя и медленно, вперед.

На восточном отрезке фронта спикер сказала несколько слов относительно ситуации вокруг Бахмута. ВСУ ведут боевые действия южнее и севернее населенного пункта, в то время как сам город стал ловушкой для врага — он под обоюдными обстрелами, при этом россияне маневрировать не могут.

Южнее Бахмута горячее всего возле сел Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка — именно здесь освобождено около 4 кв. км. Севернее — продолжаются бои: "враг держится за каждый сантиметр и метр территории", — утверждает Маляр.

Ситуация вокруг Бахмута по состоянию на 24 июля 2023 года

На юге в течение прошлой недели удалось освободить 12 кв. км территории, рассказала Маляр. Также она перечислила населенные пункты, возле которых продолжаются боевые действия: Новоданиловка, Вербовое, Роботино, Приютное, Малая Токмачка, Старомайорское. Есть определенные успехи: ведется аэроразведка, разведываются минные поля, наносятся огневые поражения по позициям ВС РФ и готовятся двигаться вперед.

Ситуация в Запорожье по состоянию на 24 июля 2023 года

На других участках фронта — Купянском, Лиманском (возле Серебрянского лесничества), Авдеевском и Марьинском — Сил обороны держат позиции и враг не продвигается, заявила Маляр.

Отметим, на днях произошли определенные изменения на линии фронта на востоке, которые отражены на онлайн-карте боевых действий сообщества DeepState:

на юго-запад от Сватово россиянам удалось продвинуться на 2-3 км возле населенных пунктов Ковалевка-Кармазиновка, при этом военный обозреватель Константин Машовец подтверждает особое внимание противника к этому участку фронта и уверен, что враг здесь "надорвется";

Ситуация возле Сватово по состоянию на 24 июля 2023 года

к северу от Авдеевки враг подвинул Силы обороны на 500 возле села Веселое — по словам Машовца, теперь враг будет пытаться здесь провести ротацию сил и возобновить атаку.

Ситуация возле Авдеевки по состоянию на 24 июля 2023 года

Напоминаем, в ночь на 24 июля ВС РФ атаковали украинские речные порты на Дунае. В результате обстрела дронами-камикадзе Shahed-136 полностью разрушен ангар, в котором хранилось зерно, и ранены минимум шесть человек.

Между тем утром этого же дня громко было в оккупированном Крыму. Представители местной власти сообщили, что состоялась атака беспилотников неизвестного происхождения, 11 из которых якобы сбили российские силы ПВО. Однако все же есть попадание в склад БК в Джанкойском районе.