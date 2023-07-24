Наступ попри "стіну обстрілів": у Міноборони розповіли про нові успіхи ЗСУ на фронті (карта)

Зі слів заступниці міністра оборони Ганни Маляр, бійцям Сил оборони вдається продовжувати наступальні дії попри 400 тисяч снарядів, якими ворог "заливає" українські позиції.

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Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, розповіла про деталі контрнаступу ЗСУ та про дії ЗР РФ на східному та південному напрямках. За її словами, вдалось звільнити 16 кв. км площі, при цьому ворог намагається протидіяти "стіною" артилерійських ударів, а також мінними полями та авіаобстрілами. Про це представниця Міноборони розповіла у прямому ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Зі слів Маляр, на півдні та сході росіяни використовують різні методи для опору просування ЗСУ. Зокрема на сході росіяни протягом тижня використали 400 тис. снарядів — тобто близько 60 тис. снарядів на день. Чиновниця зазначила, що потужність цих обстрілів зросла. На півдні бійці Сил опору, окрім обстрілів, зустрічаються з мінними полями, але просуваються, хоча й повільно, вперед.

На східному відтинку фронту спікерка зупинилась на ситуації навколо Бахмуту. ЗСУ ведуть бойові дії південніше та північніше від населеного пункту, тимчасом як саме місто стало пасткою для ворога — перебуває під обопільними обстрілами, при цьому росіяни маневрувати не можуть.

Південніше Бахмуту найгарячіше біля сіл Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка — саме тут звільнено близько 4 кв. км. Північніше — тривають бої: "ворог тримається за кожен сантиметр та метр території", — стверджує Маляр.

Ситуація навколо Бахмуту станом на 24 липня 2023 року

На півдні протягом минулого тижня вдалось звільнити 12 кв. км території, розповіла Маляр. Також вона перелічила населені пункти, біля яких тривають бойові дії: Новоданилівка, Вербове, Роботине, Приютне, Мала Токмачка, Старомайорське. Є певні успіхи: ведеться аеророзвідка, розвідуються мінні поля, наносяться вогневі ураження по позиціях ЗС РФ і готуються рухатись вперед.

Ситуація на Запоріжжі станом на 24 липня 2023 року

На інших ділянках фронту — Куп'янському, Лиманському (біля Серебрянського лісництва), Авдіївському та Мар'їнському — Сил оборони тримають позиції і ворог не просувається, заявила Маляр.

Зазначимо, днями стались певні зміни на лінії фронту на сході, які відображені на онлайн-карті бойових дій спільноти DeepState:

на південний захід від Сватового росіянам вдалось просунутись на 2-3 км біля населених пунктів Ковалівка-Кармазинівка, при цьому військовий оглядач Костянтин Машовець підтверджує особливу увагу противника до цієї ділянки фронту і впевнений, що ворог тут "надірветься";

Ситуація біля Сватового станом на 24 липня 2023 року

на північ від Авдіївки ворог посунув Сили оборони на 500 біля села Веселе — за словами Машовця, тепер ворог намагатиметься тут провести ротацію сил та відновити атаку.

Ситуація біля Авдіївки станом на 24 липня 2023 року

Нагадуємо, в ніч на 24 липня ЗС РФ атакували українські річкові порти на Дунаї. Внаслідок обстрілу дронами-камікадзе Shahed-136 повністю зруйновано ангар, у якому зберігалось зерно, та поранено мінімум шістьох людей.

Між тим зранку цього ж дня гучно було в окупованому Криму. Представники місцевої влади повідомили, що відбулась атака безпілотників невідомого походження, 11 з яких нібито збили російські сили ППО. Однак все ж є влучання у склад БК у Джанкойському районі.