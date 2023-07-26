Постепенное продвижение: в Минобороны рассказали о рубежах под Бахмутом и на Запорожье (карта)

Согласно заявлению заместителя министра Анны Маляр, бойцы Сил обороны имеют продвижение на Запорожье: отбросили противника с определенных позиций и теперь закрепляются на новых рубежах.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о результатах наступательных действий ВСУ на трех отрезках фронта: Бахмутском, Мариупольском, Бердянском. Силы обороны заняли новые рубежи, но продолжаются бои с войсками противника, который пытается их вернуть. На еще двух участках на востоке ВС РФ пытаются атаковать. Об этом говорится в Telegram-канале чиновницы.

На восточном отрезке фронта есть единственный участок, где армия РФ пытается вести наступательные действия, пояснила Маляр. В частности, враг давит в направлении Купянска и Лимана. При этом во время штурмов россияне используют артудары, пехоту и отряды спецназначения. Однако, уверяет представительница Минобороны, "на этих направлениях применяют все силы, чтобы остановить продвижение врага".

Карта боевых действий от DeepState

Под Бахмутом особенно ожесточенные бои происходят на юге. В частности, пресс-секретарь упомянула о трех населенных пунктах — Клещиевке, Андреевке и Курдюмовке. Пока в Минобороны не подтвердили освобождение какого-то из этих населенных пунктов — утверждают, что "враг цепляется за каждый метр занятой земли".

На онлайн-карте DeepState указанный участок фронта несколько видоизменился в течение последних двух суток — линия бои прогнулась в направлении Андреевки: речь идет о возможном отступлении ВС РФ.

Карта боевых действий от DeepState

На южном направлении Маляр отметила определенные успехи на обоих направлениях контрнаступления — здесь упомянула о "постепенном продвижении".

Мариупольское направление — у Старомайорска удалось отбросить войска РФ с занятых рубежей: защитники имеют успехи и закрепляются, указала представительница Минобороны. При этом отметим: начиная с первых дней контрнаступления в июне 2023 года на указанном участке состоялось продвижение Сил обороны вперед на расстояние около 6 км, до Мариуполя осталось пройти еще около 90 км.

Карта боевых действий от DeepState

Бердянское направление — россияне потеряли позиции северо-западнее села Роботино, расположенного на полпути от Новоданиловки до Новопрокоповки. Теперь они пытаются вернуть эти позиции, но без успеха, отметила Маляр. Между тем с первых дней контрнаступления Силам обороны удалось продвинуться вперед на расстояние около 4 км, до Бердянска осталось пройти около 100 км.

Карта боевых действий от DeepState

Отметим, согласно карте российских укреплений, созданных OSINT-расследователем, бойцы ВСУ на Запорожье приблизились к первой линии фортификаций ВС РФ, которая проходит между населенными пунктами Копани и Пологи.

Фортификации ВС РФ на Запорожье

Что касается Купянского направления, то Генштаб ВСУ 26 июля отрицает отступление Сил обороны из нескольких населенных пунктов на данном отрезке фронта. Командование отмечает, что бои продолжаются и армия РФ не имеет успеха.

Напоминаем, генерал Сырский опубликовал кадры работы украинских дронов под Клещиевкой. На видео ударные беспилотники обезвредили три единицы бронированной техники ВС РФ: одну БМП и два танка.

В Запорожье представитель оккупационной администрации Владимир Рогов заявил, что украинским войскам удалось пробить позиции россиян на трех участках фронта. По его словам, для наступательных действий ВСУ использовали "сто танков".