Китай разрабатывает дрон-камикадзе с реактивным двигателем: что известно (фото)

Беспилотники будут иметь большую полезную нагрузку и радиус действия сотни километров.

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Китайская компания Aerospace CH UAV Co Ltd анонсировала работу над семейством дронов-камикадзе на базе ракет "воздух-воздух". Об этом сообщает профильное издание Janes.

Баражуючий боеприпас создается на базе воздушных ракет типа AR. По замыслу разработчиков, это должно предоставить изделию огромный радиус действия и ряд новых функций. Всего планируется создать 4 вариант дронов-камикадзе, которые будут иметь разные возможности и вес — 20 кг, 45 кг, 80 кг и 100 кг.

Характеристики дронов-камикадзе

Также в издании проиллюстрировали возможности двух БПЛА: у него будет модульная боевая часть, время полета до 10 часов, боевая нагрузка 200-300 кг и сверхзвуковая скорость.

При этом визуально один из них похож на иранский Shahed-136. В случае со сходством с иранскими дронами в издании Defense Express обращают внимание, что в начале 2023 года появлялась информация, что Китай может поставлять РФ собственную копию Shahed. Однако вряд ли речь идет именно об анонсированных дронах.

Также известно, что Китай уже не впервые работает над дронами с реактивными двигателями. Еще в октябре 2022 года стало известно о создании беспилотника-мишени Lj-1. Его особенностью является то, что его может запускать тяжелый бомбардировщик Н-6.

Напомним, 24 июля СМИ писали, что Китай разрабатывает дрон-камикадзе "сверхдальнего" радиуса действия.

Ранее Фокус рассказывал, что Китай переделывает обычные дроны на военные: как их будут применять на поле боя.