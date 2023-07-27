Снимали с учета за деньги: в Донецкой области разоблачили военкома и полицейского (фото)

Подозреваемый полицейский находил "клиентов", а затем передавал данные для подделки документов своему подельнику из ТЦК. За помощь только трем мужчинам фигуранты получили как минимум 57 тысяч гривен.

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Сегодня, 27 июля, правоохранительные органы сообщили о подозрении работнику полиции и руководителю одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Донецкой области по факту получения неправомерной выгоды. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые наладили изготовление поддельных документов о непригодности мужчин к военной службе.

После "нахождения клиента" полицейский передавал их персональные данные руководителю одного из районных ТЦК и СП.

В дальнейшем военком подделывал и выдавал временные удостоверения военнообязанных и справки военно-врачебной комиссии с ложными сведениями о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета.

По данным правоохранителей, за предоставление таких "услуг" только трем мужчинам фигуранты получили 57 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В Донецкой области задержали военкома-взяточника В Донецкой области задержали военкома-взяточника

Напомним, что 26 июля, Нацполиция в ходе комплексных мероприятий для выявления и пресечения коррупционных схем, к организации которых причастны работники ТЦК, задержали с поличным четырех должностных лиц военкоматов.

К слову, 26 июля, первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что в Украине комиссия от Министерства обороны начала проверять деятельность Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Нарушителей обещают выявлять и наказывать.