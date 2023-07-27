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Военный Фокус Российско-украинская война

Снимали с учета за деньги: в Донецкой области разоблачили военкома и полицейского (фото)

военком, военком ТЦК, ТЦК Донецкая область, задержание военкома
В Донецкой области задержали военкома-взяточника

Подозреваемый полицейский находил "клиентов", а затем передавал данные для подделки документов своему подельнику из ТЦК. За помощь только трем мужчинам фигуранты получили как минимум 57 тысяч гривен.

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Сегодня, 27 июля, правоохранительные органы сообщили о подозрении работнику полиции и руководителю одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Донецкой области по факту получения неправомерной выгоды. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые наладили изготовление поддельных документов о непригодности мужчин к военной службе.

После "нахождения клиента" полицейский передавал их персональные данные руководителю одного из районных ТЦК и СП.

В дальнейшем военком подделывал и выдавал временные удостоверения военнообязанных и справки военно-врачебной комиссии с ложными сведениями о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета.

По данным правоохранителей, за предоставление таких "услуг" только трем мужчинам фигуранты получили 57 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

военком, военком ТЦК, ТЦК Донецкая область, задержание военкома Fullscreen
В Донецкой области задержали военкома-взяточника
военком, военком ТЦК, ТЦК Донецкая область, задержание военкома Fullscreen
В Донецкой области задержали военкома-взяточника

Напомним, что 26 июля, Нацполиция в ходе комплексных мероприятий для выявления и пресечения коррупционных схем, к организации которых причастны работники ТЦК, задержали с поличным четырех должностных лиц военкоматов.

К слову, 26 июля, первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что в Украине комиссия от Министерства обороны начала проверять деятельность Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Нарушителей обещают выявлять и наказывать.