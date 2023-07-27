Солдат ВС РФ пытался подорвать судно Черноморского флота, — ФСБ России

Российские силовики уверяют, что военнослужащего завербовали украинские спецслужбы. Он якобы хотел устроить диверсию на корабле с ракетным вооружением.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) задержали российского военного, который якобы планировал устроить теракт на одном из кораблей Черноморского флота РФ. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что корабль, на котором якобы планировался теракт, был оснащен "высокоточным ракетным вооружением".

Силовики задержали военнослужащего Военно-морского Флота РФ, которого якобы завербовали украинские спецслужбы. У него было обнаружено два самодельных взрывных устройства общей массой эквивалентной килограмму тротила.

Подозреваемого обвинили в подготовке теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также в государственной измене и разглашении государственной тайны.

Ему грозит возможное пожизненное заключение.

Реакция Украины

Отметим, что на момент публикации Министерство иностранных дел Украины не комментировало обвинения ФСБ в том, что украинские службы якобы завербовали российского военного.

Напомним, 27 июля сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по Одесской области с применением крылатых ракет "Калибр". По информации Одесской ОВА, ракеты были выпушены с подводной лодки, которая находится в акватории Черного моря.

Кроме того, 27 июля в оперативном командовании "Юг" сообщили, что россияне могут атаковать украинские города с помощью ракетоносителей в Черном море даже в условиях шторма.