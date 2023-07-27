За бесценок: семья львовского военкома Дубового завладела виллой с бассейном (фото)

Согласно данным расследователей, семейство львовского военкома Андрея Дубового различными способами завладело шестью земельными участками, причем за все — не уплатило ни гривны.

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Семье руководителя Львовского регионального ТЦК и СП Андрея Дубового удалось завладеть домом в пригороде Львова — в Брюховичах: дом им подарила "почти родственница". Среди другого приобретенного имущества есть несколько земельных участков, квартира и автомобили. О собственности львовского военкома рассказали в антикоррупционном центре NGL.media.

Расследователи антикоррупционного центра отметили, что большинство информации получили, используя открытые данные, поскольку реестр электронных деклараций закрыли на период военного положения. Также пользовались собственными источниками, от которых получили частные документы.

В частности, центр увидел договор дарения на дом, расположенный по адресу г. Львов-Брюховичи, ул.Очеретяна, 9. Дом — в северном пригороде областного центра.

Дом во Львове сына военкома Дубового

Дом дарился сыну львовского военкома Владиславу Дубовому. Жилая площадь сооружения, которое находится в состоянии ремонта, составляет 640 кв. м (оценочная стоимость — 518 тыс. грн). Также он стал владельцем земельного участка площадью 0,09 га (оценочная стоимость 357,5 тыс. грн).

Суммарная стоимость подарка — 876 тыс. грн, подсчитали расследователи. Дата дарения — 29 июня 2022 года.

Дом во Львове — в момент торгов на аукционе

Дом по указанному адресу отыскался на аукционе по продаже арестованного имущества СЕТАМ — там его приобрел покупатель по цене 1,4 млн грн. При этом в описании лота указано: хоть сооружение недостроено, но имеет бассейн.

Дом во Львове — с бассейном

Расследователи выяснили, кто был дарителем — 37-летняя Альбина Савчук: антикоррупционный центр знаком с ней, поскольку она арендовала водоем в Брюховичах, а затем построила там отель.

Женщина не является родственницей семейства военкома Андрея Дубового. Хотя сын — новый владелец дома — объяснил, что Альбина — "хорошая знакомая и почти родственница".

Антикоррупционный центр перечислил, каким еще имуществом владеет семья начальника Львовского ТЦК:

земельный участок площадью 12 соток возле городка Городок — выделен местными властями (владелец — сын Всеволод); земельный участок 0,0279 га и дом 48,3 кв. м — подарок бабушки (владелец военкомат); земельный участок площадью 0,2 га — подарок от гражданки Натальи Побигушко, которая ее купила за несколько дней до дарения; земельный участок 0,07 га — согласно приказу "Госгеокадастра" (владелец — военкомат); земельный участок 0,1 га — также согласно решению "Госгеокадастра" (владелец — жена Алла); квартира во Львове площадью 76 кв. м — собственность семьи; автомобиль AUDI A4 (2006 г.в.) — собственность военкома, которой он завладел в мае 2023 года; автомобиль Volkswagen Touran (2007 г.в.) — собственность сына Всеволода; автомобиль ВАЗ-2121 (1983 г.в.) — собственность сына; автомобиль Peugeot 207 (2007 г.в.) — собственность жены.

Отметим, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет обращать особое внимание на поведение начальников военкоматов. При этом назвал эмоцию, которую он испытывает, думая о тех, кто наживается во время войны: эта эмоция — ярость.

Правоохранительные органы 24 июля задержали бывшего Одесского военкома Евгения Борисова: его арестовали с залогом 150 млн грн.

Напоминаем, в Министерстве обороны заявили, что начали массовые проверки начальников ТЦК и СП. Первые проверки привезли к вручению 20 подозрений, сообщили в ведомстве.

Между тем в Донецкой области разоблачили махинацию военкома и полицейского: помогли сняться с воинского учета трем мужчинам, получив за эту "услугу" более 50 тыс. грн.