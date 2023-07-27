"Поклоняются идеям Гитлера": в РФ подготовили методичку к годовщине Крещения Руси, — росСМИ

Журналисты отметили, что в тексте часто упоминают личность Владимира Путина. Это может свидетельствовать о начале предвыборной кампании.

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В пятницу, 28 июля отмечается День Крещения Руси и российские пропагандисты получили новую методичку, как правильно освещать это событие для народа. Об этом 27 июля пишет издание Meduza, журналисты которого получили доступ к ней.

В тексте от Кремля прямо написано, что это событие нужно называть "ключевым поворотом российской истории" и "точкой становления государственности", никак иначе. Журналисты, которые работают в государственных и провластных СМИ должны будут отметить, что именно общая вера позволила остаться россиянам единым народом.

Отдельное внимание уделяется "противникам России", которые якобы пытались бороться с православием на территории Украины, Беларуси и Польши. Речь о польских королях, говорится в тексте, которые "насаждали католицизм и униатство на оккупированных исконно русских территориях, дабы подчинить народ себе".

Президент РФ Владимир Путин ранее уже пытался предъявить Варшаве территориальные претензии, вспоминают журналисты.

"Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Пoльша пoлучила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина поляка", — говорится в сообщении.

Но, все же главное внимание приковано к Украине, которую авторы методички предпочли называть "киевским вероотступническим режимом", который якобы пытается бороться с УПЦ. В тексте отмечают, что именно Владимир Путин якобы способен изменить ситуацию с религией в свою пользу.

Россиянам в течении дня будут внедрять в головы, что именно российский президент якобы вернул для РФ миссию защитницы веры.

"Сегодня наша страна сражается с новым сатанинским режимом. Киевский режим целенаправленно уничтожает православие на территории Украины, оказывая прямое давление на священников и отбирая церкви. Нацистские сатанисты укрепились в святом русском городе Киеве, где Русь приняла крещение. Россия встала на защиту православной веры и громит на фронтах неонацистов, которые поклоняются оккультным идеям Гитлера и Бандеры", — говорится в тексте.

Журналисты также отметили, что в заготовленном тексте не просто так часто вспоминается Владимир Путин, ведь это часть предвыборной кампании, которая должна официально стартовать в ближайшее время. В будущем этого будет становиться только больше и президента будут связывать с каждым событием.

Напомним, 25 июля сообщалось, что белорусская пропаганда оправдывает Александра Лукашенко в депортации украинцев. Делается это для того, чтобы политик выглядел "спасителем".