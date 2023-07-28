Нацгвардейцы показали, какими бомбами оккупанты забрасывают гражданских в Запорожской области (видео)

Российские захватчики сбрасывают КАБ с расстояния в несколько десятков километров от украинских позиций и корректируют их полет.

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Бойцы 15-й бригады Нацгвардии показали, какими бомбами российские оккупанты забрасывают гражданских и военных в Запорожской области. Видео опубликовал в Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

На видео можно увидеть, что защитники тянут управляемую авиабомбу КАБ. Их сбрасывают с расстояния в несколько десятков километров от украинских позиций и корректируют их полет.

"К счастью, не сработала", — говорится в сообщении.

на видео присутствует ненормативная лексика (18+)

Использование авиабомб КАБ Россией

КАБ — это один из видов авиационных боеприпасов. Эта авиационная бомба оснащена системой наведения для повышения точности попадания в цель и аэродинамическими поверхностями. Она считается высокоточным оружием.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что для сброса управляемых авиационных бомб российским самолетам не нужно входить в зону поражения украинской ПВО. Военные суда подлетают к линии боевого соприкосновения за 40-50 км. Впоследствии они запускают эти бомбы.

Сама дальность сброса управляемых авиационных бомб зависит от параметров полета носителя — скорости и высоты. Соответственно, чем выше и на большей скорости осуществляет сброс самолет, тем дальше такие бомбы будут лететь.

Напомним, 27 июля оккупанты сбросили авиабомбу КАБ-250 на жилые дома на Харьковщине. Как отметили в ОВА, также зафиксированы попадания вражеских снарядов в других районах Харьковской области. Оккупанты обстреливали регион из артиллерии, минометов и другого оружия.