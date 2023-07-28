Часть ракеты повисла на бельевой веревке: в Москве жителей смутила работа российской ПВО

Часть ракеты из российского ПЗРК "Панцирь" обнаружили прямо у себя над головами жители столичного села Марушкино.

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Российскую столицу 28 июля ночью атаковал неизвестный беспилотник. Его "успешно" сбила местная противовоздушная оборона из ЗРПК "Панцирь". Часть ракеты обнаружили местные жители в другой части Москвы. Об этом пишет российское издание Mash.

"Разгонный блок российского ЗРПК "Панцирь" обнаружили повисшим на веревке для белья в столичном селе Марушкино (относится к Новомосковскому административному округу Москвы — ред.). По нашей информации, он — часть той самой ракеты, которая сбила БпЛА, летевший на Москву, этой ночью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть ракеты на веревке увидели местные жители и вызвали полицию. На место прибыли оперативные службы и из ближайших домов эвакуировали 11 человек, среди которых пятеро детей. Место происшествия оцепили и ждали взрывотехников, которые должны были взорвать разгонный блок.

Напомним, что украинский БПЛА 28 июля ночью намеревался атаковать объекты в Подмосковье, но, по сообщению Минобороны РФ, был оперативно уничтожен системами ПВО.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на окраине города появились палатки, баррикады, коктейли Молотова и шины. Также местные заметили людей с арматурой и украинские флаги. На место вызвали полицию.