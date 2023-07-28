Россияне намеренно поджигают украинские леса: в МВД назвали причину (видео)

По словам операторов БПЛА, оккупанты жгут леса для того, чтобы раскрыть позиции ВСУ или вытеснить украинских военных с позиций.

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Вследствие российской вооруженной агрессии на территории Украины уже сожжено более 6 тысяч гектаров украинского леса, что уже привело к изменениям в экологии, а в будущем приведет к еще большим проблемам со средой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Лес горит, все горит, выгорает. Там, где идут боевые действия, там просто сожжена земля. Все выгорает. Если не тушить, то оно выгорит все, а если тушить, то ты уже цель", — рассказали операторы БПЛА Нацгвардии.

По данным ведомства, из-за уничтожения более 6 тысяч гектаров леса, начал меняться уровень грунтовых вод, а в некоторых местах начали появляться болота, также уровень воды в некоторых озерах резко начал подниматься.

"Уничтожение лесов в Донецкой области в будущем почувствуют и в соседних областях. Весь Юго-Восток Украины все чаще будут накрывать пылевые бури из Средней Азии", — отметили в МВД.

В издании"РБК-Украина" отметили, что по словам юриста правозащитной организации "Экология. Право. Человек" Анатолия Павелко намеренный поджог лесов россиянами происходит для того, чтобы раскрыть позиции украинских военных или иметь возможность оттеснить подразделения ВСУ.

Напомним, что 26 июля, работники ГСЧС во время тушения пожара, вблизи Торецка Донецкой области, попали под обстрел российских оккупантов.

Ранее Фокус писал, что 16 июля в Николаевской области возле села Красное Воскресенское произошло масштабное возгорание поля с пшеницей на площади 10 гектаров.