Извлекли урок из вторжения РФ в Украину: США выделят $345 млн военной помощи Тайваню, — AP

По словам журналистов, США направят Тайваню ПЗРК, средства разведки и наблюдения, огнестрельное оружие и ракеты.

Related video

США 28 июля заявили, что передадут Тайваню военную помощь на сумму в 345 миллионов долларов. Об этом пишет издание Associated Press.

По словам журналистов, пакет военной помощи будет включать ПЗРК, средства разведки и наблюдения, огнестрельное оружие, ракеты. Кроме того, Штаты будут обучать тайваньских военнослужащих. Пакет соберут из уже существующих запасов. Пентагон использовал аналогичные полномочия для доставки Украине вооружений.

Издание пишет, что американские законодатели оказывают давление на Пентагон и Белый дом, чтобы те доставили оружие Тайбэю. Цель состоит в том, чтобы помочь ему противостоять Китаю и удержать Пекин от мысли о нападении.

В материале говорится, что помимо этого пакета Штаты также продадут Тайваню истребители F-16 и другие системы вооружения на 19 млрд долларов.

Как рассказала заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, отправка оружия на Тайвань до начала вторжения Китая является следствием того, что Вашингтон вынес урок из вторжения России в Украину.

По ее словам, усилия по пополнению запасов Тайваня после начала конфликта будут сложнее, потому что это остров.

Напомним, что 25 июля сообщалось, что китайская армия отработала форсирование войск через море. На гражданском пароме НОАК перебросили танки, БМП, броневики и личный состав. Аналитики считают, что это была отработка вторжения на остров.

Кроме того, 11 июля сообщалось, что Тайвань будет перенимать военный опыт Украины. Учения будут моделировать защиту пляжей, портов и аэропортов, а также проверять способность военных проводить противодесантные и контрнаступательные операции как в сельской местности, так и в городах, рассказали в Министерстве обороны острова.